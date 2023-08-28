Министр торговли США прибыло с визитом в Китай

В ходе четырехдневного визита она должна встретиться с представителем министерства торговли Китая Линь Фенем и другими официальными лицами.

В начале этого года отношения между США и Китаем находились на самом низком за десятилетие уровне. Однако с началом лета страны начали проводить встречи на самом высоком уровне, чтобы наладить коммуникацию. Китай посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и министер финансов США Джанет Йеллен.

В преддверии визита Раймондо сообщалось также, что страны планируют с сентября увеличить количество авиарейсов между ними вдвое.

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