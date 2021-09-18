Из-за минирования 28 объектов в Луганской области открыли уголовное дело

В ходе проверки отработали объекты в городах Северодонецк и Старобельск. Также проводили экстренную эвакуацию граждан.

По результатам обследования ни на одном из объектов взрывоопасных предметов не обнаружили.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Правоохранители пытаются установить причастных к совершению данного преступления.