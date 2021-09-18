RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Через мінування 28 об'єктів у Луганській області відкрили кримінальну справу

Автор: Инна Собора

Учора, 17 вересня, поліція перевірила інформацію про масове мінування у Луганській області. Після перевірки 28 об'єктів відкрили кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

В ході перевірки відпрацювали об'єкти у містах Сєвєродонецьк та Старобільськ. Також проводили екстрену евакуацію громадян.

За результатами обстеження на жодному з об’єктів вибухонебезпечних предметів не виявлено.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Правоохоронці намагаються встановити причетних до скоєння даного злочину.

РБК-Україна писало, що вчора до поліції надійшла анонімна інформація про замінування об'єктів промисловості, автозаправних станцій та супермаркетів в Луганській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськКримінальна справа