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Минирование вокзала в Нидерландах: задержали двух мужчин

Утрехт, Вторник 03 ноября 2020 22:26
Минирование вокзала в Нидерландах: задержали двух мужчин
Фото: полиция Нидерландов (flickr.com / Venema Media)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители проверили территорию вокзала в Утрехте (Нидерланды) на предмет взрывоопасных предметов после сообщения об угрозе взрыва. Полиция задержала двух подозреваемых.

Об этом говорится в заявлении полиции Утрехта на странице в Twitter.

Сейчас правоохранители проверяют причастность двух задержанных мужчин к инциденту. Взрывчатку на территории вокзала не нашли.

"Расследование продолжается", - добавили в полиции.

Движение поездов на вокзале возобновят в ближайшее время.

Напомним, сегодня вечером полиция Утрехта получила сообщение об угрозе взрыва на вокзале. Всех посетителей и персонал вокзала пришлось эвакуировать.

Также РБК-Украина писало о минировании станции метро "Крещатик" в Киеве. По состоянию на сейчас работа метрополитена возобновлена.

Кроме того, сегодня в Киеве полиция проверяла информацию о минировании ТРЦ на Майдане Независимости.

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