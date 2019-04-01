Минирование ТРЦ в Киеве на Майдане не подтвердилось

Сообщение о минировании торгового-развлекательного центра (ТРЦ) на Майдане Независимости в Киеве не подтвердилось. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как отмечается, после тщательной проверки объекта и прилегающей территории опасных предметов и веществ не обнаружено.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции устанавливают личность и пытаются задержать псевдоминера.

Напомним, что сегодня на спецлинию "102" обратился представитель торгового центра, который находится на Майдане Независимости. Он сообщил, что на электронную почту заведения пришло письмо с информацией о минировании.

На вызов сразу выехали специалисты профильных служб для проведения проверки торговых помещений и прилегающей территории. Проводилась эвакуация около 2 тыс. человек.

РБК-Украина писало, что ранее в Киеве сообщалось о минировании четырех торгово-развлекательных центров Днепровском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы.