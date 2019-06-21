Минирование метро в Киеве не подтвердилось

Сообщение о минировании ряда станций метро в Киеве в пятницу, 21 июня, не подтвердилось. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу столичного метрополитена в Facebook.

Так, правоохранители проверили станции метро "Гидрропарк", "Крещатик", "Золотые ворота", "Печерская" и "Олимпийская". В ходе проверки взрывоопасные объекты не были обнаружены.

Сейчас все станции столичного метро работают в обычном режиме.

Напомним, ранее станции киевского метрополитена "Олимпийская", "Печерская", "Гидропарк", "Золотые ворота" и пересадка на "Театральную" были закрыты на вход и выход из-за сообщения о минировании. Также, утром 21 июня в Киеве из-за сообщения о минировании на вход и выход закрыли станцию метро "Крещатик".

Как писало РБК-Украина, вчера, 20 июня, в Киеве в последний день подачи документов для участия в парламентских выборах дважды "минировали" здание Центральной избирательной комиссии. В итоге оба раза из здания Центризбиркома эвакуировали сотрудников, сообщение о взрывчатке в обоих случаях не подтвердилось.

Отметим, на этой неделе массовыми "минированиями" отличился Харьков. 18 июня там проверили 38 объектов, с территории которых эвакуировали в общей сложности почти 2000 человек. По последним данным, местная полиция квалифицировала этот инцидент как террористический акт.