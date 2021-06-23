Минирование в Киеве: Центральный и Южный вокзалы проверили
Фото: минирование Центрального вокзала Киева не подтвердилось (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве завершили проверку Центрального и Южного железнодорожных вокзалов на наличие взрывоопасных объектов. Проверка проводилась из-за сообщения о минировании вокзалов.
Об этом сообщила "Укрзализныця" на странице в Facebook.
"Центральный и Южный вокзалы Киева работают в штатном режиме", - говорится в заявлении компании.
Пока длилась проверка вокзалов, поезда курсировали по графику, но посадка пассажиров осуществлялась через прилегающие к центральному зданию переходы.
С вокзалов эвакуировали всех работников и пассажиров. А на объектах работали взрывотехники, кинологи и правоохранители.
Напомним, столичная полиция также проверяет информацию о минировании ряда ТРЦ и гостиниц на территории Киева.