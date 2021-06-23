Мінування в Києві: Центральний та Південний вокзали перевірили
Фото: мінування Центрального вокзалу Києва не підтвердилося (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві завершили перевірку Центрального та Південного залізничних вокзалів на наявність вибухонебезпечних об'єктів. Перевірка проводилася через повідомлення про мінування вокзалів.
Про це повідомила "Укрзалізниця" на сторінці у Facebook.
"Центральний та Південний вокзали Києва працюють у штатному режимі", - йдеться в заяві компанії.
Поки тривала перевірка вокзалів, поїзди курсували за графіком, але посадка пасажирів здійснювалася через прилеглі до центральної будівлі переходи.
З вокзалів евакуювали всіх працівників та пасажирів. А на об'єктах працювали вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.
Нагадаємо, столична поліція також перевіряє інформацію про мінування низки ТРЦ та готелів на території Києва.