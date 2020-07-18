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В Минреинтеграции сообщили, сколько жителей ОРДЛО получили паспорта РФ

Суббота 18 июля 2020 07:16
В Минреинтеграции сообщили, сколько жителей ОРДЛО получили паспорта РФ
Фото: российский паспорт (twitter.com ATR__Official)
Автор: Артур Родивилов

Около 200 тысяч человек из оккупированной части Донбасса получили паспорта РФ

В оккупированных районах Донбасса около 200 тысяч человек получили российские паспорта. За время российской агрессии больше всего выехали на подконтрольную Украине территорию жители Луганской области.

Об этом заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.

Голованчук отметила, что с оккупированных территорий за время оккупации в Украину выехали, в частности, около 400 тысяч из Луганской области, и значительно меньше - из Крыма.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые раньше жили в любом районе Луганской или Донецкой областей.

По оценкам ООН, более 125 тысяч жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей получили российские паспорта по упрощенной процедуре.

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