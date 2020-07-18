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У Мінінтеграції повідомили, скільки людей з ОРДЛО отримали паспорти РФ

Субота 18 липня 2020 07:16
У Мінінтеграції повідомили, скільки людей з ОРДЛО отримали паспорти РФ
Фото: російський паспорт (twitter.com ATR__Official)
Автор: Артур Родивилов

Близько 200 тисяч людей з окупованої частини Донбасу отримали паспорти РФ

В окупованих районах Донбасу близько 200 тисяч осіб отримали російські паспорти. За час російської агресії найбільше виїхали на підконтрольну Україні територію жителі Луганської області.

Про це заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук.

Голованчук зазначила, що з окупованих територій за час окупації в Україну виїхали, зокрема, близько 400 тисяч з Луганської області, і значно менше - з Криму.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дозволяє отримати російське громадянство в спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей.

За оцінками ООН, понад 125 тисяч жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей отримали російські паспорти за спрощеною процедурою.

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