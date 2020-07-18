В Мининтеграции рассказали, сколько детей из ОРДЛО едут учиться в украинские вузы

Сейчас обсуждаются возможности дистанционного поступления абитуриентов из оккупированной части Донбасса
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина 24" сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук.
По ее словам, сейчас обсуждаются возможности дистанционного поступления в украинские вузы детей из оккупированной части Донбасса. Это предполагает электронную подачу документов, в режиме онлайн.
"Возможно в этом году их будет больше, которые готовы учиться в Украине. Детей родителей, которые зарабатывают, фактически живя там, и отправляют своих детей, например, во Львов", - отметила Голованчук.
Напомним, языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что государство должно создать надлежащие условия для выпускников школ с оккупированных территорий, чтобы те хотели поступать в государственные вузы.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возможности вступления в украинские ВУЗы жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма без сдачи Внешнего независимого оценивания.