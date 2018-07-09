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Интервью

В Мининфраструктуры рассказали о динамике наполнения Государственного дорожного фонда

НовостиИнфраструктура    09.07.2018 - 13:07
Фото: Виктор Сасин (mtu.gov.ua)
Фото: Виктор Сасин (mtu.gov.ua)

Сасин отметил, что рисков недофинансирования Дорожного фонда нет

Около 43% средств из Государственного дорожного фонда уже направлено на содержание и финансирование ремонта дорог в Украине. Об этом сегодня во время пресс-брифинга сообщил директор Департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Министерства инфраструктуры Украины Виктор Сасин, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы идем по плану по наполнению... Около 43% уже направлены на все области", - сказал он.

Сасин также подчеркнул, что рисков недофинансирования Дорожного фонда нет.

Напомним, 4 июня сообщалось, что Украина занимает 130 место из 137 в мировом рейтинге качества дорог. Того же дня в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины сообщили, что опубликованный мировой рейтинг качества дорог содержит данные 2016 года и не учитывает прошлогодний ремонт дорог.

Мининфраструктуры работает над созданием независимой системы контроля качества ремонта дорог За неэффективное использование средств Дорожного фонда области потеряют часть финансирования
Теги публикации: дороги, Дорожный фонд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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