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В Мінінфраструктури розповіли про динаміку наповнення Державного дорожнього фонду

НовиниІнфраструктура    09.07.2018 - 13:07
Фото: Віктор Сасін (mtu.gov.ua)
Фото: Віктор Сасін (mtu.gov.ua)

Сасін наголосив, що ризиків недофінансування Дорожнього фонду немає

Близько 43% коштів з Державного дорожнього фонду вже спрямовано на утримання та фінансування ремонту доріг в Україні. Про це сьогодні під час прес-брифінгу повідомив директор Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку і автомобільних перевезень Міністерства інфраструктури України Віктор Сасін, передає кореспондент РБК-Україна

"Ми йдемо по плану по наповненню... Близько 43% вже спрямовано на всі області", - сказав він. 

Сасін також наголосив, що ризиків недофінансування Дорожнього фонду немає. 

Нагадаємо, 4 червня повідомлялося, що Україна посідає 130 місце з 137 у світовому рейтингу якості доріг. Того ж дня у прес-службі Міністерства інфраструктури України повідомили, що опублікований світовий рейтинг якості доріг містить дані 2016 року і не враховує минулорічний ремонт доріг.

Мінінфраструктури працює над створенням незалежної системи контролю якості ремонту доріг За неефективне використання коштів Дорожнього фонду області втратять частину фінансування
Теги публікації: дороги, Дорожный фонд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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