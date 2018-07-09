В Мінінфраструктури розповіли про динаміку наповнення Державного дорожнього фонду

Сасін наголосив, що ризиків недофінансування Дорожнього фонду немає

Близько 43% коштів з Державного дорожнього фонду вже спрямовано на утримання та фінансування ремонту доріг в Україні. Про це сьогодні під час прес-брифінгу повідомив директор Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку і автомобільних перевезень Міністерства інфраструктури України Віктор Сасін, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми йдемо по плану по наповненню... Близько 43% вже спрямовано на всі області", - сказав він.

Сасін також наголосив, що ризиків недофінансування Дорожнього фонду немає.

Нагадаємо, 4 червня повідомлялося, що Україна посідає 130 місце з 137 у світовому рейтингу якості доріг. Того ж дня у прес-службі Міністерства інфраструктури України повідомили, що опублікований світовий рейтинг якості доріг містить дані 2016 року і не враховує минулорічний ремонт доріг.