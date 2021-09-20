В Мининфраструктуры рассказали, как будут решать самый большой в истории кризис на УЗ

Это одна из мер, которая поможет преодолеть крупнейший за все годы существования "Укрзализныци" кризис. Целый комплекс предложений по выводу компании из критической ситуации, был наработан на первом заседании Антикризисного штаба "Укрзализныци".

"Укрзализныця" сейчас пребывает в самом глубоком за все время своего существования кризисе. Годовой план закупок, который выполнен только на 34,2%, коррупция, неэффективный менеджмент и затягивание реализации критических для государства решений - в результате почти вся железнодорожная инфраструктуры сейчас в критическом состоянии", - отмечается в сообщении.

В частности, в 2021 году вместо 400 км запланированных капремонтов пути работы проведены только на 169 километрах.

"Наша основная задача - в максимально короткие сроки общими усилиями наработать конкретные решения", - подчеркнул министр инфраструктуры Александр Кубраков, который возглавляет Антикризисный штаб УЗ.

Коррупция и проблемы в управлении УЗ, по словам Кубракова, являются препятствием не только для быстрого воплощения в жизнь проектов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", но и для безопасной работы железной дороги. В частности, на трети железнодорожных путей, а это почти 9 тыс. километров, просрочены плановые ремонты.

На первом заседании штаба обсудили, как решать проблему провалившегося плана закупок, подготовку финансового плана "Укрзализныци" на 2022 год с учетом реального состояния компании, повышение эффективности работы Наблюдательного совета и решения проблемы нестабильности кадрового состава правления компании.

Члены Антикризисного штаба разработали ряд предложений: заключать долгосрочные контракты с поставщиками критически важных позиций, разработать отдельные методологии закупок и перейти на прямые договоры с производителями продукции, в частности дизельного топлива. Договорились также доработать единые правила для закупок железнодорожной номенклатуры, которые позволят внедрить в этой сфере долгосрочные контракты.

Проводить заседания штаба участники решили не реже раза в месяц, а при необходимости - внеочередно.