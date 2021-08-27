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Украина впервые привлекает финансирование Швейцарии для обновления парка поездов

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Киев, Пятница 27 августа 2021 11:39
Украина впервые привлекает финансирование Швейцарии для обновления парка поездов Фото: Украина впервые привлекает финансирование Швейцарии для обновления парка поездов (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство инфраструктуры Украины, АО "Укрзализныця", Stadler CIS AG, Stadler Rail AG (Швейцария) и Швейцарское агентство по страхованию экспортных рисков SERV 26 августа в присутствии президента Владимира Зеленского подписали меморандум о взаимопонимании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Меморандум определяет основы сотрудничества и механизм совместной работы сторон по вопросам развития сектора железнодорожного транспорта Украины.

"Я очень рад, что сегодня подписывается этот важный меморандум. Он является прекрасным сигналом гражданам наших стран о том, как мы сотрудничаем", - отметил президент Владимир Зеленский.

Украина впервые привлекает финансирование Швейцарии для обновления парка поездов

Впервые в истории на государственном уровне Украина привлечет экспортное финансирование из Швейцарии для развития железнодорожного транспорта Украины, в частности обновления парка поездов. Сотрудничество предполагает не просто закупку поездов, но и локализацию производства Stadler. Для этого планируют построить новый завод на территории Украины.

Глава государства напомнил, что в рамках Национальной программы "Большая стройка" запускается проект City Express для развития пригородного железнодорожного сообщения.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, в рамках сотрудничества со Stadler запланировано закупить 30 пригородных электропоездов производства этой компании для Киева, еще 30 будут распределены между Харьковом и Днепром.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Укрзализныця получит также 130 новых грузовых электропоездов производства французской компании Alstom

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