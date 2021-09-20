У Мінінфраструктури розповіли, як долатимуть найбільшу в історії кризу на УЗ

Це один із заходів, який допоможе подолати найбільшу за всі роки існування "Укрзалізниці" кризу. Цілий комплекс пропозицій із виведення компанії із критичної ситуації, був напрацьований на першому засіданні Антикризового штабу "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" зараз перебуває у найбільшій за всі роки свого існування кризі. Річний план закупівель, який виконаний тільки на 34,2%, корупція, неефективний менеджмент і затягування реалізації критичних для держави рішень - у результаті, майже вся залізнична інфраструктура зараз у критичному стані", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, у 2021 році замість 400 км запланованих капремонтів колії роботи проведені лише на 169 кілометрах.

"Наше основне завдання - у максимально короткі терміни спільними зусиллями напрацювати конкретні рішення", - наголосив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, який очолив Антикризовий штаб УЗ.

Корупція та проблеми в управлінні УЗ, за словами Кубракова, є перепоною для швидкого втілення в життя проєктів програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", а також для безпечної роботи залізниці. Зокрема, на третині залізничних колій, а це майже 9 тис. кілометрів, протерміновані планові ремонти.

На першому засіданні штабу обговорили, як вирішувати проблему проваленого плану закупівель, підготовку фінансового плану "Укрзалізниці" на 2022 рік з урахуванням реального стану компанії, підвищення ефективності роботи Наглядової ради та вирішення проблеми нестабільності кадрового складу правління компанії.

Члени Антикризового штабу напрацювали ряд пропозицій: укладати довготривалі контракти з постачальниками критично важливих позицій, розробити окремі методології закупівель та перейти на прямі договори з виробниками продукції, зокрема дизельного палива. Домовилися також допрацювати єдині правила для закупівель залізничної номенклатури, які дозволять впровадити в цій сфері довгострокові контракти.

Проводити засідання штабу учасники вирішили не рідше одного разу на місяць, а за потреби - позачергово.