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Интервью

В МИУ прокомментировали место Украины в мировом рейтинге качества дорог

НовостиИнфраструктура    04.06.2018 - 14:37
Фото: ремонт дороги (kmu.gov.ua)
Фото: ремонт дороги (kmu.gov.ua)

Как отмечают в ведомстве, не учитывается ремонт дорог в 2017 - начале 2018 года

Опубликованный мировой рейтинг качества дорог содержит данные 2016 года и не учитывает прошлогодний ремонт дорог. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Опубликованный рейтинг качества дорог имеет в основе ключевые данные 2016 года. Рейтинг The World Economic Forum по качеству инфраструктуры в Украине и дорог, в частности, базируется на основных ключевых данных 2016 года, о чем четко указано в анализируемом материале", - говорится в сообщении.

Таким образом, как отмечают в ведомстве, не учитывается ремонт дорог в 2017 - начале 2018 года.

"...в прошлом году в Украине было отремонтировано рекордное за последние 14 лет количество километров дорог - 2 177 км. В этом году планируется отремонтировать до 4 000 км вместе с дорогами местного значения", - отмечают в Мининфраструктуры.

При этом в ведомстве признают, что "большая часть сети украинских дорог до сих пор находятся в неудовлетворительном и приближенном к неудовлетворительному состоянии".

ВНИМАНИЮ ЖУРНАЛИСТОВ, что ПОСЫЛАЮТ на РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА украинских дорог Опубликован рейтинг качества дорог имеет в основе...

Опубликовано Новости 4 июня 2018 г.

"Действительно, согласно рейтингу Global Competitiveness Index Украина проседает 130 место. И это плохой результат. Однако это результат на конец 2016 года", - резюмируют в ведомстве.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Украина занимает 130 место из 137 в мировом рейтинге качества дорог.

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Теги публикации: МИУ, дороги  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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