Мінінфраструктури закликають забезпечити пріоритет для експортних вантажів в портах

Фото: Владимир Гусак (з відкритих джерел)

Гусак переконаний, проблема пріоритетності виконання заявок підприємств-експортерів в портах має бути вирішена якнайшвидше

Влада має забезпечити пріоритетність виконання в портах заявок від українських виробників-експортерів. Про це в коментарях журналістам заявив екс-народний депутат Володимир Гусак, коментуючи звернення до Міністерства інфраструктури України об’єднання підприємств "Укрметалургпром" щодо відмови з боку МТП "Південний" виконувати заявку на перевалку продукції гірничозбагачувальних комбінатів Кривого Рогу, передає РБК-Україна.

"Пріоритет у портах має бути наданий українським виробникам. І безперечно, усі заявки українських виробників на експорт продукції мають бути задоволені на 100%. Більш того, незрозуміло, чому взагалі в нинішній ситуації має виникати таке питання. Ми маємо економічну кризу. Багато підприємств, на жаль, зупинилися, бо скоротили обсяги виробництва через пандемію коронавірусу. І всі повинні радіти, що ще хтось працює, експортує свою продукцію і приносить валюту до України", - сказав Гусак.

На його думку, проблема пріоритетності виконання заявок підприємств-експортерів в портах має бути вирішена якнайшвидше.

"Це виходить за межі здорового глузду, що об'єднання підприємств змушене звертатися до уряду, щоб продана експортна продукція була вивезена. Важко іноді зрозуміти, що відбувається в Україні… Має бути проблема швидко вирішена, протягом 10 хвилин. А потім треба розбиратися взагалі, як таке може відбуватися", - вважає Гусак.

Нагадаємо, раніше об’єднання підприємств "Укрметалургпром" та Федерація металургів України звернулись до першого заступника міністра інфраструктури з проханням терміново звернути увагу на ситуацію, що склалась в українських портах, та вжити невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення безперебійного експорту залізної руди українських підприємств-виробників, а саме, забезпечити 100% виконання заявок українських підприємств-експортерів зі сторони державних транспортних компаній, в першу чергу, ДП МТП "Південний" та АТ "Укрзалізниця".

Нагадаємо, згідно з даними Держкомстату, за підсумками 2019 промисловість скоротилася на 1,8%. У січні 2020 року промислове виробництво знизилося на 5,1% у порівнянні з січнем 2019 року і скоротилася на 8,4% у порівнянні з груднем 2019 року.

Водночас виробництво сталі в Україні у 2019 році знизилось у порівнянні з 2018 роком на 1,3%, виробництво чавуну - на 2,5%. В січні 2020 року виробництво сталі знизилось на 5,1%, чавуну - на 2,7%. У лютому виробництво сталі знизилось на 8,3%, чавуну - на 7,5% (в порівнянні із січнем).