В Мининфраструктуры объяснили, как гражданам вернуть билеты на отмененные поезда

Билеты можно будет в любой железнодорожной кассе после завершения карантина
Билеты на поезда, которые были отменены из-за прекращения пассажирских перевозок по железной дороге, можно будет в любой железнодорожной кассе, но уже после завершения карантина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра инфраструктуры Владислава Криклия в Telegram.
Так, билеты приобретенные в кассе:
Если билет приобретен онлайн:
Средства зачислят на карточку автоматически в течение 30 календарных дней, комиссию могут вернуть отдельным платежом.
Если билеты, приобретенные онлайн, были напечатаны в железнодорожной кассе, то их можно будет вернуть после завершения карантина.
Если билет приобретен онлайн, но дата отправки поезда прошла, надо напечатать билет на принтере и руководствоваться правилом "Если билет приобретен в кассе".
Напомним, в Киев сегодня прибыл специальный поезд из Москвы, который эвакуировал украинцев из России. Поезд встретили военные и люди в защитных костюмах. У пассажиров поезда измеряли температуру.
Кроме того, за последние сутки в Украине было подтверждено 109 новых случаев заражения коронавирусом, из них 9 - летальные. Выздороветь удалось уже пятерым людям. Общее число заболевших выросло до 418 человек.