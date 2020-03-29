У Мінінфраструктури пояснили, як громадянам повернути квитки на скасовані потяги

Квитки на поїзди, які були скасовані через припинення пасажирських перевезень залізницею можна буде у будь-якій залізничній касі, але вже після завершення карантину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра інфраструктури Владислава Криклія у Telegram.

Так, придбані квитки в касі:

на внутрішні потяги можна буде повернути впродовж 90 діб до запланованої дати відправлення поїзда;

на міжнародні потяги - протягом 180 днів до запланованої дати відправлення поїзда.

Якщо квиток придбаний онлайн:

необхідно зареєструватися / авторизуватися на сайт "Укрзалізниці" або в додатку "Залізничні квитки"; у розділі "Повернення квитків" по інструкції поверніть квитки.

Кошти зарахують на картку автоматично протягом 30 календарних днів, комісію можуть повернути окремим платежем.

Якщо квитки, придбані онлайн, були надруковані в залізничній касі, то їх можна буде повернути після завершення карантину.

Якщо квиток придбаний онлайн, але дата відправлення поїзда пройшла, треба надрукувати квиток на принтері і керуватися правилом "Якщо квиток, придбаний у касі".

Нагадаємо, в Київ сьогодні прибув спеціальний потяг із Москви, який евакуював українців з Росії. Поїзд зустріли військові і люди в захисних костюмах. У пасажирів поїзда вимірювали температуру.

Крім того, за останню добу в Україні було підтверджено 109 нових випадків зараження коронавірусом, з них 9 - летальні. Одужати вдалося вже п'ятьом людям. Загальна кількість хворих зросла до 418 осіб.