У Мінінфраструктури пояснили, як громадянам повернути квитки на скасовані потяги

Квитки можна буде у будь-якій залізничній касі після завершення карантину
Квитки на поїзди, які були скасовані через припинення пасажирських перевезень залізницею можна буде у будь-якій залізничній касі, але вже після завершення карантину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра інфраструктури Владислава Криклія у Telegram.
Так, придбані квитки в касі:
Якщо квиток придбаний онлайн:
Кошти зарахують на картку автоматично протягом 30 календарних днів, комісію можуть повернути окремим платежем.
Якщо квитки, придбані онлайн, були надруковані в залізничній касі, то їх можна буде повернути після завершення карантину.
Якщо квиток придбаний онлайн, але дата відправлення поїзда пройшла, треба надрукувати квиток на принтері і керуватися правилом "Якщо квиток, придбаний у касі".
Нагадаємо, в Київ сьогодні прибув спеціальний потяг із Москви, який евакуював українців з Росії. Поїзд зустріли військові і люди в захисних костюмах. У пасажирів поїзда вимірювали температуру.
Крім того, за останню добу в Україні було підтверджено 109 нових випадків зараження коронавірусом, з них 9 - летальні. Одужати вдалося вже п'ятьом людям. Загальна кількість хворих зросла до 418 осіб.