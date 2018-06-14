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МІУ та Нyperloop підписали Меморандум про співробітництво

НовиниІнфраструктура    14.06.2018 - 16:40
Фото: підписання Меморандуму (mtu.gov.ua)
Фото: підписання Меморандуму (mtu.gov.ua)

У рамках меморандуму можливе створення спільного центру Нyperloop у Києві або Дніпрі

Міністерство інфраструктури України (МІУ) і Нyperloop Transportation Technologies у четвер, 14 червня, підписали Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво. Про це повідомляє прес-служба Міністерства.

Зазначається що документ підписали головний виконавчий директор Нyperloop Transportation Technologies Дірк Алборн та міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Нyperloop - транспорт нового покоління, який дасть світу нечувану швидкість, нечувані можливості, нечувані технології. Одним із підсумків  візиту Дірка Алборна є наш чіткий намір спільно працювати над розробкою цих нових технологій - саме про це і говорить підписаний сьогодні Меморандум. Сподіваюсь, найближчим часом буде відкрито центр, який буде займатися не тільки Нyperloop, але й новими матеріалами, новими складовими компонентами сучасного транспорту світу", - сказав Омелян.

 

Фото: підписання Меморандуму (mtu.gov.ua)

Відомо, що сторони також обговорили питання розвитку швидкісного транспорту, зокрема, транспортної системи Нyperloop, а також впровадження інновацій та систем штучного розуму в транспортній галузі.

"По-перше, ми будемо спільно розробляти технологію, по-друге, ми домовилися про спільний пошук інвесторів для цього проекту, він повинен бути комерційно успішним", - додав Омелян.

Він також висловив сподівання, що сторони меморандуму зможуть створити спільний центр в Україні.

"Локація буде або в Києві, або в Дніпрі, над цим працюємо", - уточнив міністр.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ході робочого візиту в Словенію заявив, що Україна стане важливим учасником міжнародних транспортних коридорів. Омелян підкреслив, що Міністерство інфраструктури прагне поліпшити транспортні зв'язки між Україною і ЄС для стимулювання торгівлі, інвестицій, створення нових робочих місць та економічного зростання.

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Теги публікації: МІУ, Владимир Омелян  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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