В Мининфраструктуры назвали самые пунктуальные авиакомпании

Фото: аэропорт (facebook.com/airportkiev)

Наиболее пунктуальной украинском авиакомпанией стала "Мотор Сич"

По данным Министерства инфраструктуры, в октябре 2018 года 85,2% рейсов авиакомпаний из аэропортов Украины было выполнено вовремя. Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе министерства.

Отмечается, что среди украинских авиакомпаний самой пунктуальной компанией оказалась "Мотор Сич". В частности, 96,5% ее рейсов были выполнены вовремя.

На второй позиции рейтинга с показателем 93,4% оказалась авиакомпания "Роза ветров". В тройке лидеров - "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Также в первую пятерку вошли компании "Анда эйр" и "Скай ап".

Среди зарубежных авиаперевозчиков самыми непунктуальними оказались ООО "Авиакомпания Атлас Джет Украина" и компания "Браво".

Напомним, ранее в Министерстве инфраструктуры отметили, что за первые девять месяцев 2018 года пассажиропоток через аэропорты Украины вырос на 23,9%.

Добавим, как отметил президент Украины Петр Порошенко из аэропортов Украины стартовали 22 новые рейсы, из которых больше всего рейсов будет осуществлять лоукостер Ryanair - 12 с Киева и 5 из Львова.