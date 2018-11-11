У Мінінфраструктури назвали найпунктуальніші авіакомпанії

Фото: аеропорт (facebook.com/airportkiev)

Найбільш пунктуальною українською авівакомпанією стала "Мотор Січ"

За даними Міністерства інфраструктури, у жовтні 2018 року 85,2% рейсів авіакомпаній з аеропортів України було виконано вчасно. Про це повідомили РБК-Україна у прес-службі міністерства.

Зазначається, що серед українських авіакомпаній найбільш пунктуальною компанією є "Мотор Січ". Зокрема, 96,5% її рейсів були виконані вчасно.

На другій сходинці рейтингу з показником 93,4% виявилась авіакомпанія "Роза вітрів". У трійці лідерів - "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Також до першої п’ятірки увійшли компанії "Анда ейр" та "Скай ап".

Серед закордонних авіаперевізників найбільш непунктуальними виявилися ТОВ "Авіакомпанія Атлас Джет Україна" та компанія "Браво".

Нагадаємо, раніше у Міністерстві інфраструктури зазначили, що за перші дев'ять місяців 2018 року пасажиропотік через аеропорти України виріс на 23,9%.

Додамо, як зазначив президент України Петро Порошенко, з аеропортів України стартували 22 нові рейси, з яких найбільше рейсів буде здійснювати лоукостер Ryanair - 12 з Києва і 5 зі Львова.