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У Мінінфраструктури назвали найпунктуальніші авіакомпанії

Новини » Транспорт    11.11.2018 - 22:40
Фото: аеропорт (facebook.com/airportkiev)
Фото: аеропорт (facebook.com/airportkiev)

Найбільш пунктуальною українською авівакомпанією стала "Мотор Січ"

За даними Міністерства інфраструктури, у жовтні 2018 року 85,2% рейсів  авіакомпаній з аеропортів України було виконано вчасно. Про це повідомили РБК-Україна у прес-службі міністерства.

Зазначається, що серед українських авіакомпаній найбільш пунктуальною компанією є "Мотор Січ". Зокрема,  96,5% її рейсів були виконані вчасно.

На другій сходинці рейтингу з показником 93,4% виявилась авіакомпанія "Роза вітрів". У трійці лідерів - "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Також до першої п’ятірки  увійшли компанії "Анда ейр" та "Скай ап".

У Мінінфраструктури назвали найпунктуальніші авіакомпанії

Серед закордонних авіаперевізників найбільш непунктуальними виявилися ТОВ "Авіакомпанія Атлас Джет Україна" та компанія "Браво".

У Мінінфраструктури назвали найпунктуальніші авіакомпанії

Нагадаємо, раніше у Міністерстві інфраструктури зазначили, що за перші дев'ять місяців 2018 року пасажиропотік через аеропорти України виріс на 23,9%.

Додамо, як зазначив президент України Петро Порошенко, з аеропортів України стартували 22 нові рейси, з яких найбільше рейсів буде здійснювати лоукостер Ryanair - 12 з Києва і 5 зі Львова.

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