З початку 2018 року пасажиропотік через українські аеропорти виріс на 23,9%

Фото: аеропорт (facebook.com/airportkiev)

За перші дев'ять місяців пасажиропотік склав майже 15,6 млн осіб

В Україні за перші дев'ять місяців 2018 року пасажиропотік через аеропорти виріс на 23,9%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства інфраструктури в Twitter.

"За перші 9 місяців 2018 пасажиропотік через аеропорти України збільшився на 23,9% і склав майже 15,6 млн осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури разом з Кабінетом міністрів розробляють програму для підтримки розвитку авіакомпаній України.

Також у Мінінфраструктури зазначили, що для забезпечення конкуренції у сфері внутрішніх пасажирських авіаперевезень потрібно, щоб на український ринок вийшли ще мінімум дві-три авіакомпанії.

Зазначимо, що 30 жовтня, найбільший європейський лоукостер Ryanair почав польоти зі Львова. Зокрема, Ryanair почав літати зі Львова в п'ять міст Європи: Дюссельдорф (Німеччина), Меммінген (Німеччина) та Варшави (Польща), Краків (Польща) і Лондон (Великобританія).