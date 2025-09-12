Мінімум "бронза": українець Жасан гарантував собі медаль на чемпіонаті світу з боксу

Як пройшов бій

Поєдинок вийшов коротким: уже в першому раунді суперник отримав розсічення і не зміг продовжити бій. Судді визначили переможця за підсумками трьох хвилин, віддавши перевагу українцю з рахунком 4:1.

Ця перемога особливо цінна, адже Кушиташвілі є чемпіоном Європи-2022 та бронзовим призером чемпіонату світу-2023. Раніше на цьому турнірі Жасан переміг німця Аммара Абдулджабара та відправив у нокдаун ірландця Браяна Лі Кеннеді.

У півфіналі Жасан зустрінеться з господарем рингу - англійцем Тіганом Стоттом, чемпіоном Європи U-23 та призером Кубка світу.

Гарантована "бронза"

Вихід у півфінал автоматично забезпечив Жасану щонайменше бронзову нагороду, адже на турнірі не передбачені бої за третє місце. Це буде єдина медаль для збірної України на нинішньому чемпіонаті світу.

Жасан став останнім представником "синьо-жовтих" на турнірі після вибуття інших учасників.

Чемпіонат світу в Ліверпулі триватиме до 14 вересня. Загалом спортсмени розіграють медалі у 20 вагових категоріях серед чоловіків та жінок.