Мінімум "бронза": українець Жасан гарантував собі медаль на чемпіонаті світу з боксу

Фото: Данило Жасан (instagram.com/zhassssss)
Автор: Андрій Костенко

В англійському Ліверпулі триває чемпіонат світу з боксу під егідою World Boxing. У ваговій категорії до 85 кг український боксер Данило Жасан пробився до півфіналу, здолавши у чвертьфіналі грузина Георгія Кушиташвілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національну Федерацію боксу.

Як пройшов бій

Поєдинок вийшов коротким: уже в першому раунді суперник отримав розсічення і не зміг продовжити бій. Судді визначили переможця за підсумками трьох хвилин, віддавши перевагу українцю з рахунком 4:1.

Ця перемога особливо цінна, адже Кушиташвілі є чемпіоном Європи-2022 та бронзовим призером чемпіонату світу-2023. Раніше на цьому турнірі Жасан переміг німця Аммара Абдулджабара та відправив у нокдаун ірландця Браяна Лі Кеннеді.

У півфіналі Жасан зустрінеться з господарем рингу - англійцем Тіганом Стоттом, чемпіоном Європи U-23 та призером Кубка світу.

Гарантована "бронза"

Вихід у півфінал автоматично забезпечив Жасану щонайменше бронзову нагороду, адже на турнірі не передбачені бої за третє місце. Це буде єдина медаль для збірної України на нинішньому чемпіонаті світу.

Жасан став останнім представником "синьо-жовтих" на турнірі після вибуття інших учасників.

Чемпіонат світу в Ліверпулі триватиме до 14 вересня. Загалом спортсмени розіграють медалі у 20 вагових категоріях серед чоловіків та жінок.

Раніше ми розповіли, як Володимир Кличко допоміг збірній України взяти участь у чемпіонаті світу з боксу.

Також читайте, кого Олександр Усик бачить переможцем мегабою Альварес – Кроуфорд.

