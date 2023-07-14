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Мінімолодьспорту виплатить премії медалістам Європейських ігор-2023: відомі суми

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Київ, П'ятниця 14 липня 2023 14:48
Мінімолодьспорту виплатить премії медалістам Європейських ігор-2023: відомі суми Фото: Людмила Лузан здобула три нагороди в Кракові (european-games.org)
Автор: Антон Федорців

Українські спортсмени, які стали призерами Європейських ігор 2023 року в польському Кракові, отримають грошову винагороду від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tribuna.com.

Профільне відомство підтвердило, що виплатить премії атлетам і тренерам. На цьогорічних Іграх збірна України здобула 41 медаль.

"Виплати грошових винагород спортсменам та їх тренерам за результати виступів на ІІІ Європейських іграх будуть здійснені у повному обсязі в установленому порядку", – заявили в Мінмолодьспорту.

Третя в історії Європіада завершилася в 2 липня. Україна посіла третє місце в підсумковому заліку європейських команд. Вітчизняні спортсмени вибороли 21 "золото", 12 срібних нагород і 8 бронзових медалей.

Переможці Європейських ігор отримають по 50 тисяч гривень. Натомість срібні призери зароблять по 40 тисяч, а бронзові – 25 тисяч. Отже, українські атлети сумарно зароблять 3,240 млн у національній валюті.

До слова, раніше волейбольна збірна України переграла Швецію у фіналі жіночої Золотої Євроліги-2023.

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