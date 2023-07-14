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Минимолодежьспорта выплатит премии медалистам Европейских игр-2023: известны суммы

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Киев, Пятница 14 июля 2023 14:48
Минимолодежьспорта выплатит премии медалистам Европейских игр-2023: известны суммы Фото: Людмила Лузан получила три награды в Кракове (european-games.org)
Автор: Антон Федорцив

Украинские спортсмены, ставшие призерами Европейских игр 2023 года в польском Кракове, получат денежное вознаграждение от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tribuna.com.

Профильное ведомство подтвердило, что выплатит премии атлетам и тренерам. На играх этого года сборная Украины получила 41 медаль.

"Выплаты денежных вознаграждений спортсменам и их тренерам за результаты выступлений на ІІІ Европейских играх будут осуществлены в полном объеме в установленном порядке", - заявили в Минмолодежьспорта.

Третья в истории Европиада завершилась в 2 июля. Украина заняла третье место в итоговом зачете европейских команд. Отечественные спортсмены завоевали 21 "золото", 12 серебряных наград и 8 бронзовых медалей.

Победители Европейских игр получат по 50 тысяч гривен. Серебряные призеры заработают по 40 тысяч, а бронзовые – 25 тысяч. Итак, украинские атлеты суммарно заработают 3,24 млн в национальной валюте.

К слову, ранее волейбольная сборная Украины обыграла Швецию в финале женской Золотой Евролиги-2023.

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