Минимальную зарплату опасно увеличивать в короткие сроки, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что минимальную заработную плату опасно увеличивать в короткие сроки. При этом он отметил, что государственный бюджет выдержит увеличение минимальной заработной платы.

Об этом он сообщил в интервью "Украина 24".

"Обязательно выдержит (бюджет - ред.) ... Мы точно знаем, что мы можем увеличить до 6,5 (тысяч гривен - ред.). Опасно увеличивать (минимальную зарплату - ред.) в короткие сроки ... Я уверен, что, кроме этого, людям будет легче", - сказал Зеленский.

Напомним, правительство планирует увеличить минимальную зарплату в три этапа.

Так, планируется, что с 1 января следующего года "минималка" вырастет до 6000 гривен, а с 1 июля 2021 года ее повысят до 6500 гривен.

Ранее Кабинет министров согласовал повышение минимальной зарплаты в Украине.

Кроме того, 25 августа Верховная рада соберется на внеочередное заседание, во время которого рассмотрят вопрос повышения минимальной зарплаты.