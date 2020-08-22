Мінімальну зарплату небезпечно збільшувати в короткі терміни, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Мінімальну зарплату планують підвищити до 6,5 тисяч гривень з 1 липня 2021 року

Президент України Володимир Зеленський вважає, що мінімальну заробітну плату небезпечно збільшувати в короткі терміни. При цьому він зазначив, що державний бюджет витримає збільшення мінімальної заробітної плати.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Україна 24".

"Обов'язково витримає (бюджет - ред.) ... Ми точно знаємо, що ми можемо збільшити до 6,5 (тисяч гривень - ред.). Небезпечно збільшувати (мінімальну зарплату - ред.) в короткі терміни ... Я впевнений, що, крім цього, людям буде легше", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, уряд планує збільшити мінімальну зарплату в три етапи.

Так, планується, що з 1 січня наступного року "мінімалка виросте до 6000 гривень, а з 1 липня 2021 року її підвищать до 6500 гривень.

Раніше Кабінет міністрів погодив підвищення мінімальної зарплати в Україні.

Крім того, 25 серпня Верховна рада збереться на позачергове засідання, під час якого розглянуть питання підвищення мінімальної зарплати.