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Мінімальну зарплату в Україні хочуть підвищити. Уряд має врахувати у бюджеті-2024

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Кабінет міністрів України має підготувати основу для того, щоб у наступному році підвищити мінімальну зарплату в Україні.

Про це розповів український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Я доручив Премʼєр-міністру підготувати основу для того, щоб у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні", - наголосив президент.

 

Крім того, за словами Зеленського,в Україні буде здійснено стимулювання економіки: виробництв, робочих місць, інвестицій - того, що потрібне, аби країна могла швидше відновитись.

Бюджет-2024

Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну заявив, що уряд завершує підготовку проекту держбюджету-2024 та подасть його в Раду до 15 вересня.

За його словами, пріоритетом №1, як і цьогоріч, буде сектор безпеки й оборони.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у 2024 році Україні буде потрібна міжнародна допомога більш ніж на 40 млрд доларів, але вона поки не гарантована.

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Володимир Зеленський