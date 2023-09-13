Мінімальну зарплату в Україні хочуть підвищити. Уряд має врахувати у бюджеті-2024

"Я доручив Премʼєр-міністру підготувати основу для того, щоб у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні", - наголосив президент.

Крім того, за словами Зеленського,в Україні буде здійснено стимулювання економіки: виробництв, робочих місць, інвестицій - того, що потрібне, аби країна могла швидше відновитись.

Бюджет-2024

Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну заявив, що уряд завершує підготовку проекту держбюджету-2024 та подасть його в Раду до 15 вересня.

За його словами, пріоритетом №1, як і цьогоріч, буде сектор безпеки й оборони.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у 2024 році Україні буде потрібна міжнародна допомога більш ніж на 40 млрд доларів, але вона поки не гарантована.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.