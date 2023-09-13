Минимальную зарплату в Украине хотят повысить. Правительство должно учесть в бюджете-2024

"Я поручил Премьер-министру подготовить основу для того, чтобы в первом полугодии следующего года повысить минимальную зарплату в Украине", - подчеркнул президент.

Кроме того, по словам Зеленского, в Украине будет осуществлено стимулирование экономики: производств, рабочих мест, инвестиций - того, что нужно, чтобы страна могла быстрее восстановиться.

Бюджет-2024

Напомним, 5 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина заявил, что правительство завершает подготовку проекта госбюджета-2024 и подаст его в Раду до 15 сентября.

По его словам, приоритетом №1, как и в нынешнем году, будет сектор безопасности и обороны.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в 2024 году Украине потребуется международная помощь более чем на 40 млрд долларов, но она пока не гарантирована.

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