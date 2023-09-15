Мінімальну пенсію в Україні підвищать наступного року після річної паузи

Кабінет міністрів пропонує підвищити у 2024 році прожитковий мінімум з до 2589 гривень до 2920 гривень та мінімальну пенсію з 2093 гривень до 2361 гривень. Такі показники містяться в проекті державного бюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Верховної Ради Ярослава Железняка, який оприлюднив проект бюджету.
Таким чином, соціальні стандарти зростуть на 12,8% при тому, що інфляція очікується на рівні 10,8%.
Проектом пропонується установити з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
Нагадаємо, прожитковий мінімум не підвищували у 2023 році.
Кабмін затвердив проект бюджету на 2024 рік та визначив головним пріоритетом оборону, видатки на яку складуть половину бюджету.