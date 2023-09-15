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Мінімальну пенсію в Україні підвищать наступного року після річної паузи

Фото: мінімальна пенсія в Україні зросте у 2024 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів пропонує підвищити у 2024 році прожитковий мінімум з до 2589 гривень до 2920 гривень та мінімальну пенсію з 2093 гривень до 2361 гривень. Такі показники містяться в проекті державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Верховної Ради Ярослава Железняка, який оприлюднив проект бюджету.

Таким чином, соціальні стандарти зростуть на 12,8% при тому, що інфляція очікується на рівні 10,8%.

Проектом пропонується установити з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

  • дітей віком до 6 років - 2563 гривні;
  • дітей віком від 6 до 18 років - 3196 гривень;
  • працездатних осіб - 3028 гривень;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, - 2102 гривні;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, - 2102 гривні;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, - 1600 гривень;
  • осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), - 2361 гривня.

Нагадаємо, прожитковий мінімум не підвищували у 2023 році.

Кабмін затвердив проект бюджету на 2024 рік та визначив головним пріоритетом оборону, видатки на яку складуть половину бюджету.

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