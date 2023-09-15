Минимальную пенсию в Украине повысят в следующем году после годичной паузы

Кабинет министров предлагает повысить в 2024 году прожиточный минимум до 2589 гривен до 2920 гривен и минимальную пенсию с 2093 гривен до 2361 гривен. Такие показатели содержатся в проекте государственного бюджета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена финансового комитета Верховной Рады Ярослава Железняка, обнародовавшего проект бюджета.
Таким образом, социальные стандарты возрастут на 12,8%, при том, что инфляция ожидается на уровне 10,8%.
Проектом предлагается установить с 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:
Напомним, прожиточный минимум не повышался в 2023 году.
Кабмин утвердил проект бюджета на 2024 год и определил главным приоритетом оборону, расходы на которую составят половину бюджета.