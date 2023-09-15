Минимальную пенсию в Украине повысят в следующем году после годичной паузы

Таким образом, социальные стандарты возрастут на 12,8%, при том, что инфляция ожидается на уровне 10,8%.

Проектом предлагается установить с 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет - 2563 гривны;

детей в возрасте от 6 до 18 лет - 3196 гривен;

трудоспособных лиц - 3028 гривен;

трудоспособных лиц, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи, - 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов - 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, -1600 гривен;

лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), - 2361 гривна.

Напомним, прожиточный минимум не повышался в 2023 году.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024 год и определил главным приоритетом оборону, расходы на которую составят половину бюджета.