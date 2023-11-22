Мінімальні ціни планують підвищити: скільки будуть коштувати горілка, вино та коньяк

Міністерство економіки пропонує підвищити мінімальні ціни на алкогольні напої. Найбільше зросте роздрібна ціна українських вин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабінету міністрів.
Проектом пропонується підвищити роздрібні мінімальні ціни:
Як зазначається в обґрунтуванні, чинний розмір мінімальних цін був встановлений у 2021 році і не відповідає реальним витратам суб’єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування.
Документом пропонується підвищити розмір мінімальних цін на горілку, лікеро-горілчані вироби, інші міцні алкогольні напої на 5-14%; роздрібні ціни на виноробну продукцію (крім ігристих та газованих винних напоїв) - на 40-85%, а на віна ігристі та газовані винні напої на 12%.
Також планується встановити диференційований рівень мінімальних роздрібних цін на звичайні (не ігристі) вина, вина, вермути та інші зброджені напої залежно від виду та місткості тари/упаковки: у скляній та іншій тарі місткістю 0,7 літра і в упаковці типу Tetra-Pak і Bag in box, металевих банках із харчового алюмінію, полімерних пляшках марки ПЕТФ місткістю 1 літр.
Зазначимо, що середні ціни на алкоголь значно перевищують мінімальні. За даними Держстату, у жовтні 2023 року горілка подешевшала на 0,7% до 118,7 гривень за пляшку 0,5 літра, столові вина українських марок подорожчали на 0,7% до 110,2 гривень за пляшку 0,7 літра.