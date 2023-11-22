Минимальные цены планируют повысить: сколько будут стоить водка, вино и коньяк

Министерство экономики предлагает поднять минимальные цены на алкогольные напитки. Больше всего вырастет розничная цена украинских вин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабинета министров.
Проект предлагает повысить розничные минимальные цены:
Как отмечается в обосновании, действующий размер минимальных цен был установлен в 2021 году и не соответствует реальным затратам хозяйствующих субъектов на производство и реализацию алкогольных напитков и требует корректировки.
Документом предлагается повысить размер минимальных цен на водку, ликероводочные изделия, другие крепкие алкогольные напитки на 5-14%; розничные цены на винодельческую продукцию (кроме игристых и газированных винных напитков) - на 40-85%, а на вина игристые и газированные винные напитки на 12%.
Также планируется установить дифференцированный уровень минимальных розничных цен на обычные (не игристые) вина, вина, вермуты и другие сброженные напитки в зависимости от вида и емкости тары/упаковки: в стеклянной и другой таре емкостью 0,7 литра и в упаковке типа Tetra-Pak и Bag in box, металлические банки из пищевого алюминия, полимерные бутылки марки ПЭТФ емкостью 1 литр.
Средние цены на алкоголь значительно превышают минимальные. По данным Госстата, в октябре 2023 года водка подешевела на 0,7% до 118,7 гривен за бутылку 0,5 литра, столовые вина украинских марок подорожали на 0,7% до 110,2 гривен за бутылку 0,7 литра.