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Минимальная пенсия в Украине выросла на 80 гривен

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Украина, Среда 01 декабря 2021 06:50
Минимальная пенсия в Украине выросла на 80 гривен С 1 декабря 2021 года в Украине повышается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия). Это второе повышение за этот год.
Автор: Александр Белоус

С 1 декабря 2021 года в Украине повышается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия). Это второе повышение за этот год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон о государственном бюджете Украины на 2021 год.

Всего же минимальная пенсия вырастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн. При этом инфляция запланирована Кабмином на уровне 7,3%. В то же время НБУ прогнозирует более значительный рост цен - на 9,6%.

Напомним, обычно минимальная пенсия повышается дважды в год - в июле и декабре. Последний раз минимальная пенсия повышалась с 1 декабря 2020 года. Всего же за 2020 год минимальная пенсия выросла на 8% - с 1638 грн до 1769 грн. Инфляция в прошлом году составила 5,0%.

Отметим, Пенсионный фонд Украины провел перерасчеты размера пенсий с 1 июля 2021 года в связи с повышением прожиточного минимума. Средний размер повышения для 5,42 млн человек составил 49,35 гривен.

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