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Мінімальна пенсія в Україні зросла на 80 гривень

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Україна, Середа 01 грудня 2021 06:50
Мінімальна пенсія в Україні зросла на 80 гривень З 1 грудня 2021 року в Україні підвищується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія). Це друге підвищення за цей рік.
Автор: Олександр Білоус

З 1 грудня 2021 року в Україні підвищується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія). Це друге підвищення за цей рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон про державний бюджет України на 2021 рік.

Всього ж мінімальна пенсія зросте у 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн. При цьому інфляція запланована Кабміном на рівні 7,3%. Разом з тим НБУ прогнозує більш значне зростання цін - на 9,6%.

Нагадаємо, зазвичай мінімальна пенсія підвищується двічі на рік - у липні та грудні. Останній раз мінімальна пенсія підвищувалася з 1 грудня 2020 року. Всього ж за 2020 рік мінімальна пенсія зросла на 8% - з 1638 грн до 1769 грн. Інфляція минулого року склала 5,0%.

Зазначимо, Пенсійний фонд України провів перерахунки розміру пенсій з 1 липня 2021 року у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Середній розмір підвищення для 5,42 млн осіб склав 49,35 гривень.

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