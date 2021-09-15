Мінімальна пенсія у 2022 році зросте на 159 гривень, - проект бюджету

Кабінет міністрів заклав до проекту державного бюджету на 2022 рік зростання прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність (мінімальної пенсії), на 8,2%. Пенсії підвищать 1 липня та 1 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект державного бюджету, оприлюднений на сайті Верховної ради (законопроект № 6000 ).

Згідно з документом у 2022 році у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі встановлений з 1 січня - 2393 гривні, з 1 липня - 2508 гривень, з 1 грудня - 2589 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

Зазвичай мінімальна пенсія підвищується двічі на рік - у липні та грудні. За законом про держбюджет, мінімальна пенсія зросте у 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 15 вересня затвердив проект закону про державний бюджет на 2022 рік.