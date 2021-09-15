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Мінімальна пенсія у 2022 році зросте на 159 гривень, - проект бюджету

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Україна, Середа 15 вересня 2021 18:34
Мінімальна пенсія у 2022 році зросте на 159 гривень, - проект бюджету Фото: Мінімальна пенсія у 2022 році зросте на 159 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів заклав до проекту державного бюджету на 2022 рік зростання прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність (мінімальної пенсії), на 8,2%. Пенсії підвищать 1 липня та 1 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект державного бюджету, оприлюднений на сайті Верховної ради (законопроект №6000).

Згідно з документом у 2022 році у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі встановлений з 1 січня - 2393 гривні, з 1 липня - 2508 гривень, з 1 грудня - 2589 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

  • дітей віком до 6 років: з 1 січня - 2100 гривень, з 1 липня - 2201 гривня, з 1 грудня - 2272 гривні;
  • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 2618 гривень, з 1 липня - 2744 гривні, з 1 грудня - 2833 гривні;
  • працездатних осіб: з 1 січня - 2481 гривня, з 1 липня - 2600 гривень, з 1 грудня - 2684 гривні;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня - 2102 гривні;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових органів: з 1 січня - 2102 гривні;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня - 1600 гривень;
  • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 1934 гривні, з 1 липня - 2027 гривень, з 1 грудня - 2093 гривні.

Зазвичай мінімальна пенсія підвищується двічі на рік - у липні та грудні. За законом про держбюджет, мінімальна пенсія зросте у 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 15 вересня затвердив проект закону про державний бюджет на 2022 рік.

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