Мінімальна зарплата у Німеччині: кому платитимуть збільшені ставки 2024 року

У 2024 році в Німеччині відбулося значне підвищення мінімальної заробітної плати порівняно із попередніми роками. Погодинна ставка сягнула 12,41 євро.
На кого не поширюється норма та що робити, якщо роботодавець не дотримується встановлених розмірів оплати, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.
У 2024 році мінімальна зарплата у Німеччині до встановлена на рівні 12,41 євро за годину. На місяць, за даними Євростату, мінімальна оплата має складати 2054 євро.
Мінімальна зарплата у 2023 році в Німеччині складала 12 євро за годину роботи, у 2022-му – 9,82/10,45 євро за годину. У 2025 році мінімалку планують підвищити до 12,82 євро на годину.
У деяких секторах мінімальна зарплата зросте упродовж року. Наприклад, ставки будуть такі:
Збільшення рівня мінімальної оплати праці пов'язане із зростанням інфляції та вартості життя. Так уряд Німеччини намагається реагувати на потреби ринку праці та забезпечити соціальну стабільність.
Фото: Робота з прибирання (gettyimages.com)
Водночас профспілки наполягають на підвищенні мінімальних зарплат мінімум до 13,50 євро, щоб забезпечити працівникам гідні умови життя.
Право на мінімальну зарплату у Німеччині мають люди віком від 18 років, які не навчаються. Не мають права на мінімальну ставку оплати праці такі категорії працівників:
Міні-джоб – це вид неповної зайнятості, де заробітна плата не перевищує фіксованої суми на місяць. Зі збільшенням мінімальної заробітної плати у 2024 році змінився і ліміт заробітку на міні-джоб із 520 євро до 538 євро на місяць.
Водночас кількість годин залишилася без змін. Кожен працівник на міні-джоб може працювати максимум 10 годин на тиждень або 43 години на місяць.
Фото: Робота з частковою зайнятістю (freepik.com)
Якщо ж людина заробляє більше 538 євро на місяць, це означає, що їй треба сплачувати податки та внески на соціальне страхування.
Якщо роботодавець у Німеччині не дотримується норм мінімальної зарплати, працівник може вирішувати спір напряму або звертатися за допомогою. Наприклад:
Фото: Питання оплати праці можна спершу обговорити з роботодавцем (gettyimages.com)
Інформацію про права працівників та мінімальну заробітну плату можна знайти на урядових сайтах та в організаціях із захисту прав працівників.
Нагадаємо, ми писали, де у Європі люди найбільше задоволені своєю роботою. Німеччина входить до пятірки країн із найвищою мінімалкою.
Також ми розповідали, які вакансії та зарплату пропонують українським біженцям у Німеччині. Уряд країни офіційно заявив про зміну курсу щодо працевлаштування українців – більше не вимагатимуть високого знання німецької мови.
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