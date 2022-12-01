Мінімальна пенсія в Україні зросла з 1 грудня: скільки платитимуть

Відповідно до закону, мінімальна пенсія зросте на 66 гривень з 2027 до 2093 гривень. Всього ж мінімальна пенсія зросте у 2022 році на 8,2% - з 1934 до 2093 гривень. Водночас в уряді очікують, що інфляція складе 29,3%.

Підвищення є підставою для перерахунку розмірів мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму.

Розмір підвищення у кожного пенсіонера визначається індивідуально та залежить від того, чи є в пенсійній виплаті складові, розмір яких базується на прожитковому мінімумі.

Як правило, такий перерахунок торкається великої кількості пенсіонерів, однак середній розмір підвищення є не досить великим.