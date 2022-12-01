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Мінімальна пенсія в Україні зросла з 1 грудня: скільки платитимуть

Фото: мінімальна пенсія в Україні зросла на 66 гривень  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З 1 грудня 2022 року в Україні підвищується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія). Це друге підвищення за цей рік, і воно стосується тільки непрацюючих пенсіонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон про державний бюджет України на 2022 рік.

Відповідно до закону, мінімальна пенсія зросте на 66 гривень з 2027 до 2093 гривень. Всього ж мінімальна пенсія зросте у 2022 році на 8,2% - з 1934 до 2093 гривень. Водночас в уряді очікують, що інфляція складе 29,3%.

Підвищення є підставою для перерахунку розмірів мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму.

Розмір підвищення у кожного пенсіонера визначається індивідуально та залежить від того, чи є в пенсійній виплаті складові, розмір яких базується на прожитковому мінімумі.

Як правило, такий перерахунок торкається великої кількості пенсіонерів, однак середній розмір підвищення є не досить великим.

Приміром, з 1 липня мінімальна пенсія зросла на 93 гривні з 1934 до 2027 гривень. У результаті підвищення отримали 4,8 млн пенсіонерів, середній розмір - 45,40 гривень.

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