Минимальная пенсия в Украине выросла с 1 декабря: сколько будут платить

Согласно закону, минимальная пенсия вырастет на 66 гривен с 2027 до 2093 гривен. Всего же минимальная пенсия вырастет в 2022 году на 8,2% - с 1934 до 2093 гривен. В то же время в правительстве ожидают, что инфляция составит 29,3%.

Повышение является основанием для перерасчета размеров минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхурочный стаж (неработающим пенсионерам), надбавок и повышений, минимальных пенсионных выплат, максимальной пенсии, зависящих от прожиточного минимума.

Размер повышения у каждого пенсионера определяется индивидуально и зависит от того, есть ли в пенсионной выплате составляющие, размер которых базируется на прожиточном минимуме.

Как правило, такой перерасчет касается большого количества пенсионеров, однако средний размер повышения достаточно невелик.