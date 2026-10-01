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Мінімалка 12 тисяч гривень: які зміни до бюджету 2027 пропонує соцкомітет ВР

16:54 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Мінімалка 12 тисяч гривень: які зміни до бюджету 2027 пропонує соцкомітет ВР Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує змінити закладені в проєкті держбюджету на 2027 рік соціальні показники. Зокрема, йдеться про підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на висновок комітету щодо проєкту бюджету на 2027 рік.

Якою пропонують зробити мінімальну зарплату

Комітет рекомендує встановити з 1 січня 2027 року мінімальну заробітну плату на рівні 12 тисяч гривень. У поданому урядом проєкті держбюджету-2027 цей показник передбачений у розмірі 9 546 гривень.

Також комітет пропонує встановити погодинну мінімальну зарплату на рівні 300 гривень.

Як можуть змінити прожитковий мінімум

Комітет також рекомендує збільшити прожитковий мінімум. У висновку зазначається, що законодавчо встановлені розміри цього показника зараз є нижчими за фактичний прожитковий мінімум у 2,7-3,6 раза.

Пропонується встановити такі розміри на 2027 рік:

  • 8 781 гривня - на одну особу замість 3 559 гривень, передбачених у проєкті бюджету;
  • 7 735 гривень - для дітей до 6 років замість 3 124 гривень;
  • 9 874 гривні - для дітей від 6 до 18 років замість 3 895 гривень;
  • 9 241 гривня - для працездатних осіб замість 3 691 гривні;
  • 7 344 гривні - для осіб, які втратили працездатність, замість 3 691 гривні.

Що ще пропонує комітет

Серед інших рекомендацій комітету - не збільшувати у 2027 році розмір заробітної плати та грошового забезпечення для всіх категорій працівників установ, закладів і організацій бюджетної сфери та державних органів.

Нагадаємо, 15 вересня Міністерство фінансів оприлюднило проєкт державного бюджету України на 2027 рік, який передбачає збільшення видатків на оборону, освіту, медицину та соціальні виплати. Надалі документ мають передати на розгляд Кабінету Міністрів, а згодом - Верховної Ради.

Також РБК-Україна розповідало, чи вистачить грошей у бюджеті на зарплати військовим цього року.

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Держбюджет Мінімальна зарплата
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