Мінімалка 12 тисяч гривень: які зміни до бюджету 2027 пропонує соцкомітет ВР

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує змінити закладені в проєкті держбюджету на 2027 рік соціальні показники. Зокрема, йдеться про підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на висновок комітету щодо проєкту бюджету на 2027 рік.

Якою пропонують зробити мінімальну зарплату

Комітет рекомендує встановити з 1 січня 2027 року мінімальну заробітну плату на рівні 12 тисяч гривень. У поданому урядом проєкті держбюджету-2027 цей показник передбачений у розмірі 9 546 гривень.

Також комітет пропонує встановити погодинну мінімальну зарплату на рівні 300 гривень.

Як можуть змінити прожитковий мінімум

Комітет також рекомендує збільшити прожитковий мінімум. У висновку зазначається, що законодавчо встановлені розміри цього показника зараз є нижчими за фактичний прожитковий мінімум у 2,7-3,6 раза.

Пропонується встановити такі розміри на 2027 рік:

8 781 гривня - на одну особу замість 3 559 гривень, передбачених у проєкті бюджету;

- на одну особу замість 3 559 гривень, передбачених у проєкті бюджету; 7 735 гривень - для дітей до 6 років замість 3 124 гривень;

- для дітей до 6 років замість 3 124 гривень; 9 874 гривні - для дітей від 6 до 18 років замість 3 895 гривень;

- для дітей від 6 до 18 років замість 3 895 гривень; 9 241 гривня - для працездатних осіб замість 3 691 гривні;

- для працездатних осіб замість 3 691 гривні; 7 344 гривні - для осіб, які втратили працездатність, замість 3 691 гривні.

Що ще пропонує комітет

Серед інших рекомендацій комітету - не збільшувати у 2027 році розмір заробітної плати та грошового забезпечення для всіх категорій працівників установ, закладів і організацій бюджетної сфери та державних органів.