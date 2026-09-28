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Корецький розповів, чи вистачить грошей на зарплати військовим цього року

00:07 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Катерина Коваль
Корецький розповів, чи вистачить грошей на зарплати військовим цього року Фото: прем'єр-міністр України Сергій Корецький (facebook.com/sergii.koretskyi.page)
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Уряд знайшов 7 мільярдів доларів на фінансування оборони за рахунок внутрішньої оптимізації та перерозподілу видатків. Грошове забезпечення військових профінансують без жодних збоїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Сергія Корецького в ефірі телемарафону.

"Вже започаткували жорсткий процес економії в наших фінансах. Ми виділяємо армії, Силам оборони, для того щоби не було жодного збою в фінансуванні оборони", - заявив Корецький.

За його словами, шлях до цих коштів - внутрішні оптимізації, перерозподіл та економія бюджетних видатків.

"Кожен божий день ситуація змінюється, і ми шукаємо оптимізацію, шукаємо джерела, перерозподіляємо наявні джерела для того, щоб виставляти пріоритети", - пояснив прем'єр.

Корецький розділив видатки на дві частини. Перша - грошове забезпечення: військові зарплати, виплати за загиблих та інша підтримка родин.

"З цим проблем нема взагалі. Ми це точно закриємо", - запевнив він.

Друга частина - військова техніка, більше дронів, "діп-страйків", "мідл-страйків" тощо.

За словами прем'єра, з виробниками ведуться перемовини про особливу схему: компанії продовжують виробництво, а держава довикуповує техніку пізніше, наприклад у січні-лютому - тобто саме тоді, коли вона реально знадобиться.

"Просто треба заплатити аванси, і можливо, ми разом з нашими європейськими партнерами зробимо ті чи інші гарантії, які дадуть комфорт виробникам рухатись і виробляти", - додав Корецький.

Нагадаємо, раніше Корецький вже розповідав, скільки коштуватиме Україні війна у 2026 році - за його словами, цього року витрати на війну з Росією становитимуть щонайменше 155 мільярдів доларів, а "діра" в оборонному бюджеті сягає 27 мільярдів.

Крім того, нещодавно ЗМІ повідомляли, що Зеленський і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели напружену зустріч щодо фінансової допомоги Україні - однак згодом президент заперечив цю інформацію та розповів, що вони насправді обговорювали з президенткою ЄК.

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