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Минималка 12 тысяч гривен: какие изменения к бюджету 2027 года предлагает соцкомитет ВР

16:54 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Минималка 12 тысяч гривен: какие изменения к бюджету 2027 года предлагает соцкомитет ВР Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует изменить заложенные в проекте госбюджета на 2027 социальные показатели. В частности, речь идет о повышении минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заключение комитета по проекту бюджета на 2027 год.

Какой предлагают сделать минимальную зарплату

Комитет рекомендует установить с 1 января 2027 года минимальную заработную плату на уровне 12 тысяч гривен. В представленном правительством проекте госбюджета-2027 этот показатель предусмотрен в размере 9 546 гривен.

Также комитет предлагает установить минимальную почасовую зарплату на уровне 300 гривен.

Как могут изменить прожиточный минимум

Комитет также рекомендует увеличить прожиточный минимум. В заключении отмечается, что законодательно установленные размеры этого показателя сейчас ниже фактического прожиточного минимума в 2,7-3,6 раза.

Предлагается установить следующие размеры на 2027 год:

  • 8 781 гривна - на одного человека вместо 3 559 гривен, предусмотренных в проекте бюджета;
  • 7 735 гривен - для детей до 6 лет вместо 3 124 гривен;
  • 9 874 гривны - для детей от 6 до 18 лет вместо 3 895 гривен;
  • 9 241 гривна - для трудоспособных лиц вместо 3 691 гривны;
  • 7 344 гривны - для лиц, потерявших трудоспособность, вместо 3 691 гривны.

Что еще предлагает комитет

Среди других рекомендаций комитета - не увеличивать в 2027 году размер заработной платы и денежного довольствия для всех категорий работников учреждений и организаций бюджетной сферы и государственных органов.

Напомним, 15 сентября Министерство финансов обнародовало проект государственного бюджета Украины на 2027 год, предусматривающий увеличение расходов на оборону, образование, медицину и социальные выплаты. В дальнейшем документ должны передать на рассмотрение Кабинета Министров, а позже - Верховной Раде.

Также РБК-Украина рассказывало, хватит ли денег в бюджете на зарплаты военным в этом году.

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