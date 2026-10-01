Минималка 12 тысяч гривен: какие изменения к бюджету 2027 года предлагает соцкомитет ВР

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует изменить заложенные в проекте госбюджета на 2027 социальные показатели. В частности, речь идет о повышении минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заключение комитета по проекту бюджета на 2027 год.

Какой предлагают сделать минимальную зарплату

Комитет рекомендует установить с 1 января 2027 года минимальную заработную плату на уровне 12 тысяч гривен. В представленном правительством проекте госбюджета-2027 этот показатель предусмотрен в размере 9 546 гривен.

Также комитет предлагает установить минимальную почасовую зарплату на уровне 300 гривен.

Как могут изменить прожиточный минимум

Комитет также рекомендует увеличить прожиточный минимум. В заключении отмечается, что законодательно установленные размеры этого показателя сейчас ниже фактического прожиточного минимума в 2,7-3,6 раза.

Предлагается установить следующие размеры на 2027 год:

8 781 гривна - на одного человека вместо 3 559 гривен, предусмотренных в проекте бюджета;

- на одного человека вместо 3 559 гривен, предусмотренных в проекте бюджета; 7 735 гривен - для детей до 6 лет вместо 3 124 гривен;

- для детей до 6 лет вместо 3 124 гривен; 9 874 гривны - для детей от 6 до 18 лет вместо 3 895 гривен;

- для детей от 6 до 18 лет вместо 3 895 гривен; 9 241 гривна - для трудоспособных лиц вместо 3 691 гривны;

- для трудоспособных лиц вместо 3 691 гривны; 7 344 гривны - для лиц, потерявших трудоспособность, вместо 3 691 гривны.

Что еще предлагает комитет

Среди других рекомендаций комитета - не увеличивать в 2027 году размер заработной платы и денежного довольствия для всех категорий работников учреждений и организаций бюджетной сферы и государственных органов.