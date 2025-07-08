Мінімалізм і шик: дружина Усика показала ідеальний костюм на літо

Який "лук" обрала Катерина Усик

Дружина боксера продемонструвала цікавий образ із білим штанним костюмом та аксесуарами чорного кольору.

Піджак

Верх костюма - жакет з короткими рукавами та ґудзиками контрастного кольору. Катерина одягла його оригінальним чином, оголивши одне плече, що надає луку сучасності та елегантності.

Широкі штани з високою посадкою

Штани вільного крою зі стрілкою попереду, які створюють стрункий і витончений силует.

Ремінь

Її талію підкреслює тонкий чорний ремінь з невеликою пряжкою, який створює контраст і надає акцент.

Стильний лук дружини Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Взуття

Чорні туфлі з вузькими носками та на високих підборах.

Аксесуари

Доповнити стильний лук дружина Усика вирішила масивними сріблястими браслетами.

Стиль

Класичний з елементами сучасності та елегантності: білий костюм є класичною основою, але незвичний крій піджака та широкі штани надають йому модного та актуального вигляду.

Офісний шик / діловий кежуал: хоча це не суто діловий костюм, він все ж підходить під офісний стиль.

Мінімалізм: образ чистий, без зайвих деталей, що підкреслює елегантність і витонченість.

Загалом образ Катерини Усик має дуже стильний, сучасний і вишуканий вигляд, підкреслюючи її жіночність і впевненість.

Катерина Усик показала модний костюм на літо 2025 (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Куди можна піти в такому образі

Такий лук ідеально підійде не тільки для офісу, а й для ділових зустрічей, стильних вечірок на терасі або навіть модних заходів. Завдяки поєднанню класичних елементів і сучасного акценту, костюм має універсальний вигляд.

Чому брючний костюм у тренді влітку 2025 року

Цього літа модні експерти роблять ставку на монохромні образи в базових відтінках, лаконічний крій і натуральні тканини. Образ Катерини Усик відмінно вписується в ці тренди, зберігаючи при цьому індивідуальність.

Катерина Усик задає тренди (фото: instagram.com/usyk_kate1505)