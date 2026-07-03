Міні-ППО для збиття FPV та перехоплювач Peace Duck: в Україні показали нову протидію БпЛА

Українська компанія Contra Drone представила комплексну систему протидії безпілотникам, яка об'єднує понад 20 оборонних рішень. Новітню архітектуру захисту протестували під час закритого польового заходу Demo Day.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію компанії Contra Drone.
Міні-ППО для збиття FPV-дронів
Головною новинкою презентації став автоматизований комплекс міні-ППО MADS (Mini Air Defense System). Він створений для виявлення, супроводу та перехоплення малорозмірних повітряних цілей (FPV-дронів, квадрокоптерів та літаючих крил), які рухаються зі швидкістю до 300 км/год.
Система працює в повністю автоматичному режимі та здатна без участі оператора знищувати цілі на відстані та висоті до 1000 метрів у будь-яку погоду. Ракети-перехоплювачі комплексу можуть оснащуватися осколочною, термобаричною або сітковою бойовою частиною.
Також у цьому блоці військовим та міжнародним партнерам продемонстрували:
Окопний РЕБ та захист для бійців
Другу частину демонстрації присвятили індивідуальному захисту військовослужбовців на лінії зіткнення. Фахівці випробували в дії пристрій D-JACK, який автоматично виявляє пульти з протоколом ELRS та здійснює на них адресний радіоелектронний вплив.
Крім того, розробники показали мобільну систему у форматі рюкзака Contra-drone Anti-fpv BackPack 3, що створює персональний купол безпеки в русі, щогловий комплекс "Anti-Mavic" та спеціальну захисну форму з тканини Rip-Stop, яка оберігає операторів РЕБ від електромагнітного випромінювання.
Стаціонарні комплекси та автомобільний РЕБ
Для захисту інфраструктури та логістики компанія розробила автомобільні та стаціонарні системи. Серед них - спрямований комплекс "Фантом", універсальний "Бумбокс" та система прихованого монтажу "НАЦПОЛ" для інтеграції в цивільні машини.
Під час тесту в русі на базі автомобіля розгорнули флагманський комплекс Contra-drone 8 Ultra, який продемонстрував глушіння всього спектра цифрових та аналогових каналів зв'язку ворожих БпЛА.
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Роботизовані платформи та дрони зі штучним інтелектом
У фінальній частині заходу презентували швидкісний автономний безпілотник-перехоплювач Peace Duck з інтегрованим штучним інтелектом. Дрон може самостійно, без участі оператора на фінальній стадії, знищувати російські розвідувальні БпЛА типу "Орлан" або Zala.
Разом з ним показали лінійку ударних FPV-дронів Yell Duck, безпілотні крила Blackwing та Black Goose для роботи в умовах відсутності GPS, а також наземну логістичну РЕБ-платформу Nyvexa. Кульмінацією заходу стало практичне перехоплення повітряної цілі в реальному часі.
Як зазначив комерційний директор Fly Group Ukraine Максим Мацкуляк, перевагу на полі бою забезпечує саме здатність інтегрувати різні технології в єдину систему, яка швидко виявляє загрозу, аналізує її та забезпечує ефективну протидію.
Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров анонсував грантовий конкурс на розробку роботів-гуманоїдів для Сил оборони. На думку міністра, бойові роботи мають мінімізувати ризики для українських військових під час виконання бойових завдань та ротації на передовій.
Про те, як українські НРК обслуговуватимуть наземні автономні комплекси більшого масштабу для мінімізації задіяння людей читайте в інтерв'ю РБК-Україна директора UGV Robotics Петра Леонтьєва.