Міні-ППО для збиття FPV та перехоплювач Peace Duck: в Україні показали нову протидію БпЛА

Міні-ППО для збиття FPV-дронів

Головною новинкою презентації став автоматизований комплекс міні-ППО MADS (Mini Air Defense System). Він створений для виявлення, супроводу та перехоплення малорозмірних повітряних цілей (FPV-дронів, квадрокоптерів та літаючих крил), які рухаються зі швидкістю до 300 км/год.

Система працює в повністю автоматичному режимі та здатна без участі оператора знищувати цілі на відстані та висоті до 1000 метрів у будь-яку погоду. Ракети-перехоплювачі комплексу можуть оснащуватися осколочною, термобаричною або сітковою бойовою частиною.

Також у цьому блоці військовим та міжнародним партнерам продемонстрували:

комплекс радіоелектронної розвідки SPECTRE;

компактні детектори FPV-дронів SENSE-3 і SENSE-4;

всепогодну радіолокаційну систему CD-T15, здатну супроводжувати понад 300 об'єктів на відстані до 22 км.

Фото: детектор SENSE (Contra Drone)

Окопний РЕБ та захист для бійців

Другу частину демонстрації присвятили індивідуальному захисту військовослужбовців на лінії зіткнення. Фахівці випробували в дії пристрій D-JACK, який автоматично виявляє пульти з протоколом ELRS та здійснює на них адресний радіоелектронний вплив.

Крім того, розробники показали мобільну систему у форматі рюкзака Contra-drone Anti-fpv BackPack 3, що створює персональний купол безпеки в русі, щогловий комплекс "Anti-Mavic" та спеціальну захисну форму з тканини Rip-Stop, яка оберігає операторів РЕБ від електромагнітного випромінювання.

Стаціонарні комплекси та автомобільний РЕБ

Для захисту інфраструктури та логістики компанія розробила автомобільні та стаціонарні системи. Серед них - спрямований комплекс "Фантом", універсальний "Бумбокс" та система прихованого монтажу "НАЦПОЛ" для інтеграції в цивільні машини.

Під час тесту в русі на базі автомобіля розгорнули флагманський комплекс Contra-drone 8 Ultra, який продемонстрував глушіння всього спектра цифрових та аналогових каналів зв'язку ворожих БпЛА.

Роботизовані платформи та дрони зі штучним інтелектом

У фінальній частині заходу презентували швидкісний автономний безпілотник-перехоплювач Peace Duck з інтегрованим штучним інтелектом. Дрон може самостійно, без участі оператора на фінальній стадії, знищувати російські розвідувальні БпЛА типу "Орлан" або Zala.

Разом з ним показали лінійку ударних FPV-дронів Yell Duck, безпілотні крила Blackwing та Black Goose для роботи в умовах відсутності GPS, а також наземну логістичну РЕБ-платформу Nyvexa. Кульмінацією заходу стало практичне перехоплення повітряної цілі в реальному часі.

Як зазначив комерційний директор Fly Group Ukraine Максим Мацкуляк, перевагу на полі бою забезпечує саме здатність інтегрувати різні технології в єдину систему, яка швидко виявляє загрозу, аналізує її та забезпечує ефективну протидію.