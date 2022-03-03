Мини-ловушки с растяжками. Украинцам напомнили об обращении с опасными предметами
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил о минах-ловушках с растяжками, которые вражеские войска оставляют в разных уголках страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал центра.
Факты установки оккупантами мин-ловушек с растяжками зафиксировали в Киеве и Херсоне. Их нашли рядом с объектами гражданской инфраструктуры.
Центр противодействия дезинформации призвал быть сверхвнимательными и осторожными при передвижении по городам, в которых были уличные бои. Вражеские войска используют разные, даже самые коварные методы для ущерба гражданам Украины.
Шаги после обнаружения опасного предмета:
- Ни в коем случае не трогайте его.
- Немедленно сообщите об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или Полиции (102).
- Предупредите прохожих о возможной опасности.
- Отойдите подальше от подозрительного предмета.
- Не используйте мобильный телефон вблизи подозрительного предмета.
- Дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение подозрительного предмета.
Напомним, что российские войска обстреляли гражданское судно в Черном море.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.