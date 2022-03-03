Міні-пастки з розтяжками. Українцям нагадали про поводження з небезпечними предметами
Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив про міни-пастки з розтяжками, які ворожі війська залишають у різних куточках країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал центру.
Факти встановлення окупантами мін-пасток із розтяжками зафіксували в Києві та Херсоні. Їх виявили поруч із об'єктами цивільної інфраструктури.
Центр протидії дезінформації закликав бути надуважними та обережними під час пересування містами, в яких були вуличні бої. Ворожі війська використовують різні, навіть найпідступніші методи для шкоди громадянам України.
Кроки після виявлення небезпечного предмета:
- В жодному разі не чіпайте його.
- Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102).
- Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
- Відійдіть якомога подалі від підозрілого предмету.
- Не використовуйте поблизу підозрілого предмету мобільний телефон.
- Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.
Нагадаємо, що російські війська обстріляли цивільне судно в Чорному морі.
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