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Міні-пастки з розтяжками. Українцям нагадали про поводження з небезпечними предметами

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Четвер 03 березня 2022 18:56
Міні-пастки з розтяжками. Українцям нагадали про поводження з небезпечними предметами Фото: Розтяжка на відкритій місцевості (zen.yandex)
Автор: Антон Федорців

Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив про міни-пастки з розтяжками, які ворожі війська залишають у різних куточках країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал центру.

Факти встановлення окупантами мін-пасток із розтяжками зафіксували в Києві та Херсоні. Їх виявили поруч із об'єктами цивільної інфраструктури.

Центр протидії дезінформації закликав бути надуважними та обережними під час пересування містами, в яких були вуличні бої. Ворожі війська використовують різні, навіть найпідступніші методи для шкоди громадянам України.

Кроки після виявлення небезпечного предмета:

  1. В жодному разі не чіпайте його.
  2. Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102).
  3. Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
  4. Відійдіть якомога подалі від підозрілого предмету.
  5. Не використовуйте поблизу підозрілого предмету мобільний телефон.
  6. Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.

Нагадаємо, що російські війська обстріляли цивільне судно в Чорному морі.

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