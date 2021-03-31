Минфину Украины некомфортно из-за отсутствия траншей МВФ

Министерство финансов Украины уже испытывает дискомфорт из-за отсутствия траншей Международного валютного фонда (МВФ). Деньги заложены в бюджет, и других источников нет.

"Нам уже некомфортно. Так было еще в прошлом году. Конец 2020-го был очень сложным, но нам удалось согласовать параметры бюджета-2021 и получить макрофин от ЕС. Для этого в ноябре мы две недели ежедневно обсуждали бюджет с нашими партнерами", - сказал министр.

Как напомнил министр, средства от МВФ предусмотрены бюджетом. "У нас нет возможности получить доходы из другого источника. Программа МВФ - наш базовый сценарий", - сообщил министр.