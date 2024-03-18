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У Мінфіні пояснили скорочення 19 тисяч вакантних посад держслужбовців

Україна, Понеділок 18 березня 2024 14:16
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У Мінфіні пояснили скорочення 19 тисяч вакантних посад держслужбовців Фото: Кабмін скоротив кількість вакантних посад (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів прийняв рішення з 1 квітня 2024 року скоротити вакантні штатні посади в системі державних органів на 19,3 тисяч для економії коштів.

Про це заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

"Вакантні посади за системою оплати праці, що діяла в 2023 році і раніше, мали важливу роль для міністерств. Адже, коли в міністерствах була значна кількість вакансій, а фонд оплати праці рахувався за граничною чисельністю, це створювало передумови його економії та призводило до виплат більшої заробітної плати. Тому уряд виправив таку ситуацію", - сказав він.

Єрмоличев повідомив, що Мінфін ініціював зміни підходів до умов оплати держслужбовців, проаналізувавши стан оплати праці в державних органах.

"Ми побачили, що у деяких органів стимулюючі надбавки були необмежених розмірів або окремим працівникам необґрунтовано встановлено занадто великі надбавки. Наприклад, в одному із структурних підрозділів ОДА у працівника відділу бухгалтерського обліку оклад становив 11 тисяч гривень, а надбавка - 620%, заробітна плата цього працівника зростала автоматично у 6 разів", - сказав заступник міністра фінансів

За його словами, тому уряд у 2024 році реалізував реформу оплати праці, запровадивши нову грейдову систему посадових окладів в органах державної влади.

Скорочення кількості посад

Нагадаємо, станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працює 169 тис. осіб. Протягом 2023 року фактична чисельність працівників скоротилася на 6,8 тис. осіб.

У грудні 2023 року Кабінет міністрів схвалив реформу оплати праці державних службовців, яка дозволить зекономити 8 млрд гривень за рік.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% - премії. Одночасно з 1 січня уряд скорочує кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч.

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Міністерство фінансів України
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